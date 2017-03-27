Счётная палата Омской области нашла нарушений на 52 млн рублей при строительстве гидроузла

Аудиторы посчитали, что цена госконтракта на строительно-монтажные работы по усилению оснований гидроузла завышена, оплачены и невыполненные работы по строительству судоходного шлюза. В итоге отдельные строительные работы на объекте выполнены всего на 7,5 %.

Вслед за Счётной палатой России итоги деятельности за 2016 год подвела и Контрольно-счётная палата Омской области (КСП). Как и их коллеги, омские аудиторы нашли нарушения при строительстве Красногорского гидроузла. Правда, в отличие от федеральных чиновников они не стали указывать, чем может грозить региону и его жителям этот гидротехнический недострой. Напомним, аудиторы Татьяны Голиковой после проведённой проверки сделали вывод: из-за отсутствия достоверности определения сметной стоимости объёмов работ, необходимых для завершения строительства гидроузла, может возникнуть угроза утраты уже построенных объектов.

Омские аудиторы при проверке Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений нашли нарушений в использовании бюджетных средств на сумму 52,5 млн руб. Более чем на 46 млн руб. оказалась завышена начальная (максимальная) цена госконтракта на выполнение строительно-монтажных работ по усилению оснований гидротехнических сооружений, связанных с ликвидацией последствий длительной приостановки строительства гидроузла. Кроме того, были неправомерно приняты и оплачены работы по водопонижению на сумму в 5,1 млн руб. Оплачены и невыполненные работы по строительству судоходного шлюза (616 тыс. руб.) и завышена их стоимость (54,5 тыс. руб.).

Проверяющие посчитали: срок окончания отдельных видов работ на гидроузле - 30 июля 2016 года, при этом по состоянию на 1 сентября 2016 года работы выполнены всего на 7,5 %.

- Аналогичная ситуация сложилась по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по усилению оснований гидротехнических сооружений, срок выполнения которых истёк 17 августа 2016 года, но по состоянию на 1 сентября 2016 года работы выполнены на 27,4 %, - говорится в отчёте КСП. - Между тем претензионная работа со стороны заказчика не проводилась.