Детский омбудсмен поддержала предложение омички об альтернативе Манту

Анна Кузнецова обратилась в Министерство здравоохранения России с предложением предоставить родителям право выбирать метод диагностирования заболевания туберкулёзом. Привычную, но непопулярную пробу Манту мог бы заменить Т-спот - иммунологический способ диагностики по клеткам крови исследуемого.

Когда я только пришла, один из объёмов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы. Мы обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор, - приводит слова Кузнецовой портал sibnovosti.ru.

Проблему, о которой рассказала омбудсмен, подняла в своей онлайн-петиции омичка Полина Горячникова. Женщина предложила включить в обязательное медицинское страхование альтернативные, безопасные и бесплатные методы диагностики туберкулёза, исключающие введение препаратов в организм ребёнка и использование рентгена. К примеру, для туберкулинодиагностики детей можно применять методы ПЦР (кровь, моча, слюна) или Тубинфероновый тест.