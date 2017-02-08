Омичка написала петицию против пробы Манту у детей
Общество  •   8 февраля 2017, 12:30, последнее обновление 8 февраля 2017, 13:59  •  печать

Омичка написала петицию против пробы Манту у детей

Автор: Варвара Козловская

Полина Горячникова создала петицию с просьбой включить в ОМС безопасные методы туберкулинодиагностики у детей, среди которых не должно быть пробы Манту и рентгена.

Петиция на имя президента РФ Владимира Путина, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, генпрокурора Юрия Чайки и детского омбудсмена Анны Кузнецовой опубликована на площадке Change.org.

В петиции автор требует включить в обязательное медицинское страхование альтернативные, безопасные и бесплатные методы диагностики туберкулёза, исключающие введение каких-либо препаратов в организм ребёнка, а также воздействие на него рентгена. Как аргумент она приводит тот факт, что при записи в садик или школу "вынуждают вкалывать в своих детей различные вещества либо проходить вредное рентгеновское облучение". 

И на ваш отказ от вышеперечисленных процедур, естественно, последует отказ в выдаче справки. Круг замкнулся: нет обследования на туберкулёз - нет подписанной медкарты. Некоторые фтизиатры предлагают пройти дополнительные анализы крови на выявление туберкулёза у ребёнка, но при этом не выписывают официального направления с печатью и подписью, объясняя это тем, что это лишь их рекомендации, не хотите - не проходите, но и справку о том, что ваш ребёнок здоров, никто не даст. Проблема заключается в том, что цена на рекомендуемые анализы очень высока и варьируется от 3 до 6 тыс. рублей в зависимости от региона и медицинской лаборатории, которая принимает такие анализы, - говорится в тексте петиции.

Таким образом, Полина Горячникова просит ввести в ОМС безопасные способы туберкулинодиагностики детей методом ПЦР (кровь, моча, слюна) или Тубинферонового теста и сделать данные анализы бесплатными и доступными для всех детей РФ в возрасте до 18 лет. А детям до 3-летнего возраста иметь право выбора на безболезненные методы сбора анализов, такие как сбор мочи или слюны.

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r Теги  •  #запрет #манту #онлайн-петиция #прививка детям

Комментарии

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Антон Бартош  •  8 февраля 2017, 15:39

Эх журналисты, журналисты.... Не все выяснили. См. комменты в своей группе в ВК

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Роман Орехов  •  8 февраля 2017, 12:48

А что разве реакция Манты вредна, сколько помню всегда ее брали и у всех с советских времен, и все выросли, а тут такая новость

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