Заболеваемость туберкулёзом в Омской области за пять лет снизилась на 30 %

В Международном пресс-центре "МКР-Медиа" прошла пресс-конференция, посвящённая Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Специалисты рассказали о важности прохождения флюорографии раз в год. Заместитель министра здравоохранения Омской области Марина Костенко отметила, что в Сибирском федеральном округе заболеваемость туберкулёзом выше, чем в среднем по стране. Хотя заболеваемость в Омской области за последние пять лет снизилась на 30 %.

В цифрах это 164,7 случая на 100 тысяч населения, - сказала Костенко. - В среднем по России этот показатель равен 121,3, в Сибири - 209,6.

На 32 % удалось снизить в регионе смертность от туберкулёза. В 2016 году в Омской области этот показатель был равен 11,1 случая на 100 тыс. населения. Регулярное прохождение флюорографии позволяет на ранней стадии выявить и вылечить самую распространённую форму - туберкулёз лёгких.

Профессор ОмГМУ Анатолий Лысов обратил внимание на то, что на Россию приходится всего 1,2 % от числа заболевших в мире: "По 30 % заболевших приходится на страны Африки и Юго-Восточной Азии. 90 % ВИЧ-инфицированных умирают от туберкулёза. Поэтому в ЮАР и приходится на 100 тысяч населения 1047 случаев. Как раньше говорили, туберкулёз - санитар человечества. Здоровый человек туберкулёзом не заболеет".

Завтра по паспорту любой желающий сможет пройти флюорографию у "Континента" в мобильном пункте. Люди без определённого места жительства также смогут пройти флюорографию на улице Академика Павлова в районе Железнодорожного вокзала. Там же общественники будут предоставлять этим людям из группы риска горячее питание.