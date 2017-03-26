Дохлая мышь в туалете омского экспоцентра ждёт понедельника
Общество  •  26 марта 2017, 16:24, последнее обновление 26 марта 2017, 18:58  •  печать

Дохлая мышь в туалете омского экспоцентра ждёт понедельника

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Труп животного не убирают из туалета, потому что у техничек выходной.

В социальных сетях омичи жалуются, что в туалете областного экспоцентра второй день валяется дохлая мышь. Утилизировать труп животного не могут из-за того, что у техничек выходной. Также посетители сетуют на то, что в общественных местах в экспоцентре неприятно находиться.

 

В комментариях омичи советуют перенести за хвост мышь поближе к мусорному ведру. Другие комментаторы по традиции напоминают, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Теги  •  #мышь #туалет #фото #Экспоцентр

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Комментарии
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Павел Молодых  •  26 марта 2017, 18:22

Прочел статья просто ужасно. Какая же это беда умершая мышка? Любой может взять ее и выкинуть либо просто сотрудники там все разделены по статусам я даже не могу представить такое. Люди в нашем веке совсем испортились не оценивают совершенно труд других и тем более не за что не вкладывают свой труд если есть возможность откосить. Выше девушка верно сказала что из мухи слона делают. Просто сотрудники не уважают друг друга и руководство не знаю куда вообще смотрит прочитав такое я просто в шоке от наглости людей.

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Людмила Шевякова(Меркель)  •  26 марта 2017, 17:37

Я бы хоть сейчас убрала, но нахожусь в деревне за 150 км. Какие вы горожане лентяи!!!!!!

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Юрий Александрович  •  26 марта 2017, 17:32

Вот что значит разделение труда, все будут ходить, смотреть, обсуждать, фотографировать, инстаграммить и не найдётся одного смельчака, который бы выполнил бы то что должен сделать первый увидивший это безобразие.

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Леонид Портнов  •  26 марта 2017, 16:56

Иногда удивляет бессилие людей. Одна маленькая, причем уже дохая мышка наделала столько шума.

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Юля Пучкова  •  26 марта 2017, 17:08

Работники экспоцентра конечно неправы, но неужели никто из посетителей за эти два дня не смог взять кусок туалетной бумаги и убрать несчастную мышку? Делают из мухи слона.

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