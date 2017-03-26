Дохлая мышь в туалете омского экспоцентра ждёт понедельника

Труп животного не убирают из туалета, потому что у техничек выходной.

В социальных сетях омичи жалуются, что в туалете областного экспоцентра второй день валяется дохлая мышь. Утилизировать труп животного не могут из-за того, что у техничек выходной. Также посетители сетуют на то, что в общественных местах в экспоцентре неприятно находиться.

В комментариях омичи советуют перенести за хвост мышь поближе к мусорному ведру. Другие комментаторы по традиции напоминают, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.