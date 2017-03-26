Дохлая мышь в туалете омского экспоцентра ждёт понедельника

В социальных сетях омичи жалуются, что в туалете областного экспоцентра второй день валяется дохлая мышь. Утилизировать труп животного не могут из-за того, что у техничек выходной. Также посетители сетуют на то, что в общественных местах в экспоцентре неприятно находиться.
В комментариях омичи советуют перенести за хвост мышь поближе к мусорному ведру. Другие комментаторы по традиции напоминают, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Прочел статья просто ужасно. Какая же это беда умершая мышка? Любой может взять ее и выкинуть либо просто сотрудники там все разделены по статусам я даже не могу представить такое. Люди в нашем веке совсем испортились не оценивают совершенно труд других и тем более не за что не вкладывают свой труд если есть возможность откосить. Выше девушка верно сказала что из мухи слона делают. Просто сотрудники не уважают друг друга и руководство не знаю куда вообще смотрит прочитав такое я просто в шоке от наглости людей.
Я бы хоть сейчас убрала, но нахожусь в деревне за 150 км. Какие вы горожане лентяи!!!!!!
Вот что значит разделение труда, все будут ходить, смотреть, обсуждать, фотографировать, инстаграммить и не найдётся одного смельчака, который бы выполнил бы то что должен сделать первый увидивший это безобразие.
Иногда удивляет бессилие людей. Одна маленькая, причем уже дохая мышка наделала столько шума.
Работники экспоцентра конечно неправы, но неужели никто из посетителей за эти два дня не смог взять кусок туалетной бумаги и убрать несчастную мышку? Делают из мухи слона.