Масштабная реконструкция центра Омска начнётся с улицы Бударина

Горожане представили техническое задание на обновление большой территории в центре Омска в рамках подготовки к футбольному чемпионату мира в следующем году.

Федеральное Министерство строительства определило 40 городов России, в которых реализуют проекты благоустройства к Чемпионату мира по футболу - 2018. В Омске не будет матчей, здесь откроется фан-зона и пройдёт фестиваль "Футбольное лето". Но мундиаль даст городу больше - благоустройство до 2022 года нескольких общественных пространств площадью более 50 га: набережных Иртыша и Оми, улиц Бударина, Интернациональная и Театральной площади. Техническое задание на их обновление подготовлено на нескольких сессиях самими горожанами - с учётом их потребностей и пожеланий. Итоги работы представили в рамках третьих Урбанистических чтений, проходящих в Омске в эти выходные.

В текущем году проведут благоустройство улицы Бударина на площади между Любинским проспектом и улицей Гагарина, а также прилегающие набережные Оми и Иртыша. В 2017 году на это выделается почти 450 млн руб. Запущенная ныне территория на ул. Бударина должна превратиться в площадку для просмотров матчей с большим экраном.

Площадь Бударина рассматривается уже как новое событийное пространство и комфортное пространство для отдыха. Набережная Оми - это зелёный тихий променад, набережная Иртыша - это в основном пляж, - рассказал куратор проекта Ефим Фрейдин.

Схема благоустройства общественных пространств

Реновация остальных территорий произойдёт в 2018-2022 годах. В идеале скверы, набережные, Омская крепость должны замкнуться в непрерывный пешеходный маршрут с зонами круглогодичной активности. Для этого необходимо произвести берегоукрепление, построить мост через Омь напротив речного вокзала, благоустроить набережную Тухачевского и другие проблемные зоны. Планируется обновление Кировского пляжа и аварийных причалов, создание спортивного городка, высадка деревьев, установка уличной мебели и туалетов. Также горожане предлагают активировать пространство заброшенной ТЭЦ-1, создать больше выходов к реке и исключить строительство магистрали вдоль Иртыша, внесённой в Генплан.

На основе техзадания к концу апреля будет подготовлена архитектурная концепция, а затем проект, который летом нужно начать реализовывать.