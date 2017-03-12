Интрига или кадровый голод? Губернатор выдержал паузу и накзвал своих кандидатов в комиссию по выборам мэра
Общество  •  12 марта 2017, 10:09, последнее обновление 12 марта 2017, 10:10  •  печать

Интрига или кадровый голод? Губернатор выдержал паузу и накзвал своих кандидатов в комиссию по выборам мэра

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Интрига или кадровый голод? Губернатор выдержал паузу и накзвал своих кандидатов в избирательную комиссию по выборам мэра. 

- Куда не ступит нога человека. Почему омичи не убирают за своими питомцами, и кто ответит за испорченные газоны? 

- Память по расписанию. Вечный огонь погас: на его содержание не хватает денег. Чиновники заявили, что гореть он будет 17 дней в году.

Теги  •  #видео

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Комментарии

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Таисия Петрова  •  12 марта 2017, 10:55

А почему пауза сразу и кадровый голод, точный подбор и изучение кандидатур, а на это время необходимо, спешка в этом процессе не уместна

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Виктор Вайз  •  12 марта 2017, 11:07

в эту комиссию нужны верные люди, которые смогут все сфальсифицировать в твою пользу и выбрать нужного человека, - честные и независимые там не нужны, с ними сложно ...))

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Юлия Скиба  •  12 марта 2017, 10:33

Обычному народу эти политические игры губернатора никогда не понять. Да и не нужно.

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