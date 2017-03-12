Интрига или кадровый голод? Губернатор выдержал паузу и накзвал своих кандидатов в комиссию по выборам мэра

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Интрига или кадровый голод? Губернатор выдержал паузу и накзвал своих кандидатов в избирательную комиссию по выборам мэра.
- Куда не ступит нога человека. Почему омичи не убирают за своими питомцами, и кто ответит за испорченные газоны?
- Память по расписанию. Вечный огонь погас: на его содержание не хватает денег. Чиновники заявили, что гореть он будет 17 дней в году.
А почему пауза сразу и кадровый голод, точный подбор и изучение кандидатур, а на это время необходимо, спешка в этом процессе не уместна
в эту комиссию нужны верные люди, которые смогут все сфальсифицировать в твою пользу и выбрать нужного человека, - честные и независимые там не нужны, с ними сложно ...))
Обычному народу эти политические игры губернатора никогда не понять. Да и не нужно.