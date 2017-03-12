Интрига или кадровый голод? Губернатор выдержал паузу и накзвал своих кандидатов в комиссию по выборам мэра

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- Интрига или кадровый голод? Губернатор выдержал паузу и накзвал своих кандидатов в избирательную комиссию по выборам мэра.

- Куда не ступит нога человека. Почему омичи не убирают за своими питомцами, и кто ответит за испорченные газоны?

- Память по расписанию. Вечный огонь погас: на его содержание не хватает денег. Чиновники заявили, что гореть он будет 17 дней в году.