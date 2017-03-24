Омские чиновники заказывают фуршет на полмиллиона рублей

Аппарат губернатора и правительства Омской области вновь ищет рестораторов, готовых гастрономически обслужить официальные делегации, прибывшие в наш регион по приглашению губернатора. На их услуги из бюджета планируется выделить 500 тыс. руб.

На портале госзакупок объявлен очередной открытый конкурс по поиску компании, готовой оказывать услуги по организации торжественных, официальных мероприятий по приёму делегаций и приглашённых лиц от имени губернатора и правительства Омской области. Центра контракта - 500 тыс. руб.

Согласно конкурсной документации, приёмы должны организовываться как на выезде, так и в ресторане компании-победителя. Его площадь не может быть менее 400 "квадратов", при нём должна иметься и автостоянка на 50 автомобилей.

Отдельным пунктом приводится меню, которое для каждого торжественного мероприятия будет предварительно согласовываться с заказчиком. К примеру, высоких гостей планируется потчевать салатом из манго, вырезкой из телятины, фаршированной сыром дор-блю, отварным филе судака и филе лосося с рисом.

К квалификации участников торгов также предъявляются требования. Рестораторы должны быть очень опытными ("опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объёма"), иметь определенные материально-технические ресурсы (собственные или арендованные помещения, технологическое оборудование и т.п.). Рассмотрение и оценка заявок намечена на 18 апреля.

Напомним, один из подобных конкурсов был отменен УФАС. В региональную антимонопольную службу подала жалобу компания "Девятка", принадлежащая известному омскому бизнесмену Михаилу Курцаеву. Предприниматель, признанный проигравшим, сетовал на то, что его компания не уступает конкурентам в квалификации, да и сумму контракта предложили ниже победителя – ООО "Третий этаж".