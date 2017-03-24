Омские чиновники заказывают фуршет на полмиллиона рублей

На портале госзакупок объявлен очередной открытый конкурс по поиску компании, готовой оказывать услуги по организации торжественных, официальных мероприятий по приёму делегаций и приглашённых лиц от имени губернатора и правительства Омской области. Центра контракта - 500 тыс. руб.
Согласно конкурсной документации, приёмы должны организовываться как на выезде, так и в ресторане компании-победителя. Его площадь не может быть менее 400 "квадратов", при нём должна иметься и автостоянка на 50 автомобилей.
Отдельным пунктом приводится меню, которое для каждого торжественного мероприятия будет предварительно согласовываться с заказчиком. К примеру, высоких гостей планируется потчевать салатом из манго, вырезкой из телятины, фаршированной сыром дор-блю, отварным филе судака и филе лосося с рисом.
К квалификации участников торгов также предъявляются требования. Рестораторы должны быть очень опытными ("опыт участника по успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объёма"), иметь определенные материально-технические ресурсы (собственные или арендованные помещения, технологическое оборудование и т.п.). Рассмотрение и оценка заявок намечена на 18 апреля.
Напомним, один из подобных конкурсов был отменен УФАС. В региональную антимонопольную службу подала жалобу компания "Девятка", принадлежащая известному омскому бизнесмену Михаилу Курцаеву. Предприниматель, признанный проигравшим, сетовал на то, что его компания не уступает конкурентам в квалификации, да и сумму контракта предложили ниже победителя – ООО "Третий этаж".