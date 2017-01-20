Омских чиновников оставили без фуршета

Антимонопольная служба аннулировала итоги конкурса на организацию и проведение приёмов для гостей омского правительства. Кроме того, заказчика фуршетов - аппарат губернатора Омской области - ждёт проверка Управления финконтроля.

В региональную антимонопольную службу подала жалобу компания "Девятка", которая принадлежит известному омскому предпринимателю Михаилу Курцаеву. Бизнесмен жаловался на итоги конкурса, проведённого аппаратом губернатора Омской области. Напомним, ведомство объявило открытый конкурс на оказание услуг по организации торжественных и официальных мероприятий по приёму делегаций. Его цена составила один миллион рублей, а участие в нём приняли две компании: Михаила Курцаева и ООО "Третий этаж". Последнюю связывают с омским бизнесменом Алексеем Фоминым, которому принадлежит ресторан "Пеликан". Именно это заведение общепита нередко принимает высокопоставленных гостей омского правительства.

Победу в конкурсе одержало ООО "Третий этаж". Его итоги и решил оспорить Михаил Курцаев. По словам представителей ООО "Девятка", компания не уступает конкурентам в квалификации, а главное сумму контракта предложила ниже. Но их конкурсные баллы намеренно и необоснованно занизили.

Сегодня, во время рассмотрения жалобы в региональном УФАС выяснилось, что претензии есть не только к состоявшимся в январе этого года торгам, но и к аукционам предыдущих лет, когда побеждал "Третий этаж".

- В 2016 году ко Дню защитника Отечества приём. Сумма - 92 550 рублей. А сколько на нём и что подавали? Как определили?! - вопрошала заместитель руководителя УФАС по Омской области Тамара Шмакова во время рассмотрения дела. - И аналогичное описание объекта в других контрактах, заключённых с "Третьим этажом"! Непонятно и другое, сколько и что приняли?

Пока получается, платили непонятно за что. Представители аппарата губернатора пояснить на заседании ничего не смогли. В буквальном смысле слова проглотили языки. В итоге антимонопольная служба аннулировала результаты госзакупки, а также предписала Главному управлению финансового контроля Омской области провести проверку в отношении своих коллег.