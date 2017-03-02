Омские чиновники отказываются выкупать подарки

На сегодняшней пресс-конференции начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Игорь Мурашкин рассказал о том, как чиновники получают подарки. Сейчас государственные и муниципальные служащие вынуждены регистрировать все подарки. Сувениры до трёх тыс. руб. возвращаются чиновнику.

Есть возможность выкупить подарок, но пока таких случаев у нас не было, - сказал Мурашкин. - Подарки уходят в бухгалтерию аппарата губернатора и правительства.

Сейчас памятные сувениры не передаются в музей областного правительства и не выставляются на продажу. Подарки передаются на склад, где их хранят в надлежащих условиях. "В других регионах подарки передают в детские дома, но такого положения в законе нет, - заключил глава антикоррупционного управления. - Если такие изменения в законодательство будут внесены, то, думаю, это будет правильно".