Омские автоинспекторы сняли для омичек клип к 8 Марта
Общество  •   7 марта 2017, 16:15, последнее обновление 7 марта 2017, 16:17  •  печать

Омские автоинспекторы сняли для омичек клип к 8 Марта

Автор: Вероника Жукова

Два сотрудника ГИБДД сыграли на гитарах в центре города и вытолкнули машину из колеи на съёмках поздравительного клипа.

В преддверии Международного женского дня УМВД России по Омской области решили поздравить омичек с праздником. Для поздравления полицейские сняли клип, в котором главные роли сыграли старшие лейтенанты полиции Алексей Марченко, Сергей Цилько и Екатерина Кромова. Видеозапись выложили на YouTube.

По сюжету инспекторы ГИБДД помогают вытолкнуть из колеи машину героини, в которую влюбляется один из полицейских. После чего зрителям показывают видеоряд, где сотрудники ГИБДД играют на гитарах в студии и в центре Омска.

Теги  •  #видео #Международный женский день #поздравление #УМВД

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Комментарии

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Екатерина Семенова  •  7 марта 2017, 17:03

Вот это молодцы, спасибо!

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