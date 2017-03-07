Омские автоинспекторы сняли для омичек клип к 8 Марта

Два сотрудника ГИБДД сыграли на гитарах в центре города и вытолкнули машину из колеи на съёмках поздравительного клипа.

В преддверии Международного женского дня УМВД России по Омской области решили поздравить омичек с праздником. Для поздравления полицейские сняли клип, в котором главные роли сыграли старшие лейтенанты полиции Алексей Марченко, Сергей Цилько и Екатерина Кромова. Видеозапись выложили на YouTube.

По сюжету инспекторы ГИБДД помогают вытолкнуть из колеи машину героини, в которую влюбляется один из полицейских. После чего зрителям показывают видеоряд, где сотрудники ГИБДД играют на гитарах в студии и в центре Омска.