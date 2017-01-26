В Омске инспекторы ДПС спасли на трассе батюшку
Происшествия  •  26 января 2017, 16:29, последнее обновление 26 января 2017, 16:33  •  печать

В Омске инспекторы ДПС спасли на трассе батюшку

Автор: Василий Епанчинцев

Священнослужитель замерзал на трассе Омск - Черлак у сломавшегося автомобиля.

Сегодня ранним утром при патрулировании участка автодороги Омск - Черлак в районе 34 километра экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Сергея Кастрова и лейтенанта Владимира Самбрата спасли от холода священнослужителя, сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области. Батюшка замерзал возле своего сломавшегося автомобиля ВАЗ-2114. Проезжавшие мимо водители отказывались ему помочь.

Инспекторы ДПС отогрели батюшку в патрульной машине и помогли ему доставить автомобиль на ближайшее СТО. Священнослужитель рассказал, что ехал в Омск из посёлка Ачаирский.

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r Теги  •  #ВАЗ #священник

Комментарии

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Lena kz  •  26 января 2017, 17:09

Поразительно, что никто из водителей не остановился, чтобы помочь священнику!

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