В Омске инспекторы ДПС спасли на трассе батюшку

Сегодня ранним утром при патрулировании участка автодороги Омск - Черлак в районе 34 километра экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Сергея Кастрова и лейтенанта Владимира Самбрата спасли от холода священнослужителя, сообщает пресс-служба ГИБДД по Омской области. Батюшка замерзал возле своего сломавшегося автомобиля ВАЗ-2114. Проезжавшие мимо водители отказывались ему помочь.

Инспекторы ДПС отогрели батюшку в патрульной машине и помогли ему доставить автомобиль на ближайшее СТО. Священнослужитель рассказал, что ехал в Омск из посёлка Ачаирский.