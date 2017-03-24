Подрядчик работ на буферных прудах Омского НПЗ подаст в суд на Росприроднадзор

После того как руководитель омского управления Росприроднадзора на совещании у губернатора Виктора Назарова заявил, что этилмеркаптан попал в атмосферу в результате проведения ремонтных работ на буферных прудах Омского НПЗ, руководство компании-подрядчика решило подать в суд.

ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" создаст независимую экспертную комиссию и подаст в суд на омское управление Росприроднадзора. Об этом сообщается на сайте нижегородской компании, которая проводила работы на буферных прудах омского нефтеперерабатывающего завода. В компании говорят, что на НПЗ сотрудники ООО "НИПТ" работают более полугода, и никаких жалоб от работников за это время не поступало. Также, уверяют в нижегородском институте, не обнаружил неприятного запаха на буферных прудах и журналистский десант.

- 23 марта 30 журналистов и руководство НПЗ при участии МЧС с газоанализаторами приезжали на объект: нюхали, брали пробы, смотрели работы. Газоанализаторы показали норму, - сообщили в пресс-службе компании. - Этилмеркаптан при объёмной массе на 30 % легче воды не мог находиться или накапливаться, концентрироваться в иловом осадке. Также хочется отметить, что данный вид химиката нерастворим в воде в обычных условиях, соответственно, не мог находиться в воде в растворимом виде. Работы ООО "НИПТ" никак не могли привести к выбросам этилмеркаптана.

Напомним, сегодня, 24 марта, и. о. руководителя омского Росприроднадзора на совещании у губернатора области Виктора Назарова сообщил, что источником загрязнения атмосферы, по его мнению, является производство "Нижегородским институтом прикладных технологий" ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, глава Росприроднадзора заявил, что документация на проведение работ не соответствует требованиям экологического законодательства.

На неприятный запах в городе омичи жаловались с 8 по 10 марта. В надзорные органы поступила масса обращений по этому поводу, в итоге было возбуждено уголовное дело. Специалисты впоследствии сообщили, что в результате лабораторных исследований удалось установить превышение предельно-допустимых концентраций этилмеркаптана в атмосфере в 406 раз.

Справка:

Этилмеркаптан - легколетучая жидкость, обладает сильным неприятным запахом, токсичен, действует на центральную нервную систему, вызывая судороги, паралич и смерть. Даже в ничтожных концентрациях его пары рефлекторно вызывают тошноту, головную боль из-за отвратительного запаха. Одним из продуктов его сгорания является сернистый газ, который не только ядовит, но и коррозионно активен.