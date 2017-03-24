Омскому губернатору указали на испортившее воздух предприятие

На совещании в правительстве Омской области и. о. руководителя управления Росприроднадзора Сергей Ерёмин назвал губернатору предприятие, которое, по его мнению, ответственно за выброс этилмеркаптана.

Два дня назад губернатор Виктор Назаров объявил, что предприятие, которое допустило попадание в атмосферу опасного вещества этилмеркаптана, должно быть установлено до конца недели. Сегодня, 24 марта, исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора Сергей Ерёмин доложил главе региона свои соображения на этот счёт. По его мнению, источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, в Росприроднадзоре считают, что документация на проведение работ не соответствует требованиям экологического законодательства.

- Причиной загрязнения атмосферы является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, другие виды работ. Основная причина распространения химического запаха - нарушение технологии производства работ подрядчиком, - цитирует Сергея Ерёмина пресс-служба областного правительства. - Нижегородский институт прикладных технологий приступил к работам без необходимых изысканий и без оценки их негативного воздействия в первую очередь на атмосферный воздух.

При этом в правительстве отмечают, что обещанное ранее Сергеем Ерёминым заключение учёных ИППУ СО РАН предоставлено не было.

Также представитель Росприроднадзора отметил, что немедленно прекратить ремонтные работы на буферных прудах невозможно, поскольку это "может повлечь негативные экологические последствия". Одновременно с этим глава надзорного ведомства пообещал, что конкретные должностные лица, ответственные за произошедшее, будут привлечены к ответственности по статьям КоАП. Общая сумма штрафа составит 1 млн руб.

Что касается выбросов, то в последние дни превышений предельно допустимых концентраций омское управление Роспотребнадзора не фиксирует. По словам руководителям управления Александра Криги, измерения проводятся во всех округах Омска.

В областном Минздраве сообщили, что граждане не обращались в медицинские учреждения с жалобами на отравление газом.

Отметим, что на самом нефтезаводе информацию о том, что буферные пруды могут быть источником выбросов этилмеркаптана, опровергали.

- Буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода являются частью действующих очистных сооружений, где происходит очистка сточных вод предприятия, - говорили ранее на "Газпромнефть-ОНПЗ". - Вода в буферные пруды поступает после многоступенчатой фильтрации по закрытому коллектору из очистных сооружений ОНПЗ. В технологических процессах очистных сооружений этилмеркаптан не используется. Попадание вещества в закрытый коллектор исключено.

Напомним, с 8 по 10 марта в контрольно-надзорные органы начали поступать обращения от граждан. Тогда же было возбуждено уголовное дело по фактам выбросов, было установлено, что в воздухе почти в 400 раз превышено содержание этилмеркаптана.