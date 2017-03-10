В Омске стартовал ямочный ремонт дорог
Общество  •  10 марта 2017, 14:17  •  печать

В Омске стартовал ямочный ремонт дорог

Автор: Екатерина Криль

Погодные условия позволяют начать на городских магистралях аварийно-восстановительный ремонт.

Временные заплатки поставят на наиболее проблемных участках дорог. Пока температура воздуха не достигла плюсовых значений, ремонтники могут использовать только инертные материалы: щебень, битум, асфальтовый гранулят и др. Ремонт проведут силами городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Более качественный ремонт начнётся не раньше мая. Подрядчики, с которыми к концу весны заключат контракты, отремонтируют в этом году 32 автомобильные дороги площадью около 900 000 квадратных метров (их полный список можно увидеть здесь). На эти цели выделяется миллиард рублей.

Теги  •  #дороги #ремонт дорог

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