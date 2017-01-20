Омская редакция "Радио Сибирь" отмечена за профессиональное мастерство

Журналисты "Радио Сибирь" (холдинг "МКР-Медиа") стали победителями сразу двух профессиональных конкурсов, итоги которых подведены в сегодня, 20 января.

Коллектив радиостанции второй год подряд получает награду областного конкурса профессионального журналистского мастерства, посвящённого 300-летию основания Омска. На этот раз победителем в специальной номинации стала игра "Звуки города". Диплом вручен генеральному продюсеру Игорю Заверюхе. В 2016 году жюри отметило проект "Радио Сибирь", рассказывающий о трёхстах уникальных фактах из истории Омска.

По версии регионального отделения Союза журналистов России лучшей в Омской области авторской программой на радио по итогам 2016 года признана работа Артёма Косенка "Омские харбинцы", созданная в рамках сотрудничества "Радио Сибирь" и Международного радио Китая. В выпуске собраны воспоминания омичей - уроженцев города Харбина - о своей жизни в Китае. В ноябре 2016 года главный редактор службы информации "Радио Сибирь" Артём Косенок был отмечен за эту же работу на II Международном конкурсе для молодых журналистов "Со-Творение" (Москва).

Справка:

Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия.

Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".