Омская редакция "Радио Сибирь" отмечена за профессиональное мастерство
Общество  •  20 января 2017, 17:21  •  печать

Омская редакция "Радио Сибирь" отмечена за профессиональное мастерство

Автор: Валерия Шимановская

Журналисты "Радио Сибирь" (холдинг "МКР-Медиа") стали победителями сразу двух профессиональных конкурсов, итоги которых подведены в сегодня, 20 января.

Коллектив радиостанции второй год подряд получает награду областного конкурса профессионального журналистского мастерства, посвящённого 300-летию основания Омска. На этот раз победителем в специальной номинации стала игра "Звуки города". Диплом вручен генеральному продюсеру Игорю Заверюхе. В 2016 году жюри отметило проект "Радио Сибирь", рассказывающий о трёхстах уникальных фактах из истории Омска.

По версии регионального отделения Союза журналистов России лучшей в Омской области авторской программой на радио по итогам 2016 года признана работа Артёма Косенка "Омские харбинцы", созданная в рамках сотрудничества "Радио Сибирь" и Международного радио Китая. В выпуске собраны воспоминания омичей - уроженцев города Харбина - о своей жизни в Китае. В ноябре 2016 года главный редактор службы информации "Радио Сибирь" Артём Косенок был отмечен за эту же работу на II Международном конкурсе для молодых журналистов "Со-Творение" (Москва).

Справка:

Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия.

Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А. С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".

Ведущая "Радио Сибирь" признана лучшим томским радиожурналистом года

Проекты "Радио Сибирь" вышли в финал фестиваля "Вместе - радио. Сибирь"

r Теги  •  #журналистика #Игорь Заверюха #награда #Радио Сибирь

Комментарии

Добавить свой
Мария Фомина  •  20 января 2017, 17:25

Коллеги, поздравляю! Респект и уважуха!

Ответить
Последние новости
Омичи откроют зимнюю Универсиаду в Алматы  •  сегодня, 17:10
Омских чиновников оставили без фуршета  •  сегодня, 17:00
В Омске закрыли торговую точку, нелегально торгующую ветеринарными препаратами  •  сегодня, 16:27
Пенсии омичей повысятся дважды в 2017 году  •  сегодня, 16:09
В Омске вынесли приговор хозяину салонов "Сакура"  •  сегодня, 16:05
Кино в Омске: экстремальный боевик, дорога в рай и жуткая невеста  •  сегодня, 15:54  •  
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон