Ведущая "Радио Сибирь" признана лучшим томским радиожурналистом года

Светлана Нифонтова стала победительницей областного конкурса творческого мастерства "Акулы пера - 2016", состоявшегося в 13-й раз в Томске.

По версии регионального отделения Союза журналистов России представительница "Радио Сибирь" ("МКР-Медиа") признана лучшим радиожурналистом 2016 года. Это уже её третья награда.

Всего на участие в конкурсе "Акулы пера", организованном при поддержке администрации Томской области, было заявлено свыше 500 работ от представителей электронных и печатных СМИ региона. Жюри определило победителей в 13 номинациях.

Светлана Нифонтова работает на "Радио Сибирь. Томск" с 2003 года. Кроме неоднократного признания лучшим радиожурналистом Томской области, получала награды межрегионального конкурса "Сибирь - территория надежд" и ряда всероссийских конкурсов, в том числе "Вместе - радио", "Дружи с финансами", "Экономическое возрождение России".

Справка:

Радиостанция "Радио Сибирь" начала вещание в 1992 году в Томске. С 2014 года входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Сегодня "Радио Сибирь" работает в городах восьми регионов России: Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Забайкальском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Алтай и Бурятия.

Проекты "Радио Сибирь" неоднократно становились лауреатами международной премии имени А.С. Попова, национальной премии "Радиомания", конкурса "РадиоИмидж", получали награды фестиваля "Вместе - радио".