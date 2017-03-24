В Омске на пересечении улиц Красный Путь и Кемеровская меняют режим работы светофора

С 28 марта вносятся изменения в режим работы светофора на перекрёстке улиц Красный Путь и Кемеровская. Городские власти планируют разделить транспортные и пешеходные потоки, организовав выделенную пешеходную фазу.

Департамент транспорта продолжает мероприятия по приведению режимов работы светофорных объектов в соответствие нормативным требованиям, которые запрещают пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования. Поэтому 28 марта внесут изменения в режим работы светофора на перекрёстке улиц Красный Путь и Кемеровской. Планируется разделить транспортные и пешеходные потоки.

Вместо двух фаз будет организовано трёхфазное регулирование дорожным движением. В первой фазе будет осуществлять движение транспорт по улице Красный Путь, во второй - по улице Кемеровской, в третьей - пешеходы. Таким образом, по мнению городских чиновников, исключается конфликт "транспорт-пешеход" и обеспечиваются безопасные условия движения для пешеходов. Приоритет для движения будет предоставлен основой магистрали - улице Красный Путь, для чего длительность разрешающего сигнала светофора увеличится с 45 до 50 секунд.