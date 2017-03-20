В центре Омска запретят левый поворот с улицы Герцена на Октябрьскую

На перекрёстке улиц Герцена и Октябрьская изменят режим работы светофора, чтобы уменьшить количество пробок.

С 11 апреля будет запрещено поворачивать налево с улицы Герцена на улицу Октябрьскую при движении со стороны улицы Яковлева. Подобные изменения ожидаются из-за увеличения количества пробок: ранее на перекрёстке изменили режим работы светофора, организовав отдельную пешеходную фазу.

По сообщению департамента транспорта мэрии Омска, интенсивность левого потока на перекрёстке в часы пик составляет 60 единиц в час, тогда как в прямом направлении - в 20 раз превышает интенсивность левого. Изменения увеличат пропуск транспорта, совершающего левый поворот с улицы Герцена на улицу Октябрьскую в сторону улицы Чернышевского.

Для этого будет введена расщеплённая фаза светофора: зелёный сигнал светофора будет работать на шесть секунд дольше. Также на перекрёстке установят стрелки и дорожные знаки "Движение прямо или направо".