Главным госавтоинспектором Омской области назначен Сергей Картавенко
Общество  •  23 марта 2017, 17:35, последнее обновление 23 марта 2017, 17:48  •  печать

Главным госавтоинспектором Омской области назначен Сергей Картавенко

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Вступил в должность новый начальник УГИБДД УМВД России по Омской области полковник Сергей Картавенко. Соответствующий приказ подписан главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Начальником областного управления ГИБДД назначен полковник Сергей Картавенко. После ухода с этой должности Сергея Шевченко Картавенко некоторое время был исполняющим обязанности.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, новый начальник уже представлен личному составу и исполняет свои обязанности с 22 марта.

Сергей Владимирович Картавенко родился в 1966 году в Таврическом районе Омской области. В органах внутренних дел с 1993 года. Окончил Омскую академию МВД России. 

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #ГИБДД #полиция #Сергей Картавенко #Сергей Шевченко

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