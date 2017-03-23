Главным госавтоинспектором Омской области назначен Сергей Картавенко

Начальником областного управления ГИБДД назначен полковник Сергей Картавенко. После ухода с этой должности Сергея Шевченко Картавенко некоторое время был исполняющим обязанности.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в пресс-службе УМВД России по Омской области, новый начальник уже представлен личному составу и исполняет свои обязанности с 22 марта.

Сергей Владимирович Картавенко родился в 1966 году в Таврическом районе Омской области. В органах внутренних дел с 1993 года. Окончил Омскую академию МВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области