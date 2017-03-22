Омские госавтоинспекторы ловят на дорогах водителей-должников

Сегодня омские полицейские на дорогах города проводят рейд "Неплательщик". Стражи правопорядка ищут водителей, которые не оплачивают штрафы ГИБДД.

Оперативно-профилактическую операцию "Неплательщик" на сегодня запланировали омские госавтоинспекторы. Цель рейда - снижение числа водителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД. Как показывает практика, уклонистами являются именно злостные нарушители, имеющие на своём счету более десяти грубых нарушений ПДД.

Омская Госавтоинспекция напоминает, что с 1 января 2016 года вступили в силу поправки к статье 32.2 КоАП РФ, согласно которым автомобилисты могут оплачивать лишь половину суммы штрафа за незначительные нарушения ПДД. Подобная скидка действует в том случае, если штраф оплачен в течение 20 дней с момента вынесения административного постановления. При отсрочке штраф выплачивается полностью, скидка в 50 % не предусмотрена.