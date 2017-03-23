В Омске угонщики украли ВАЗ с помощью эвакуатора
Происшествия  •  23 марта 2017, 12:23, последнее обновление 23 марта 2017, 12:23  •  печать

В Омске угонщики украли ВАЗ с помощью эвакуатора

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Неизвестные похитили ВАЗ-21122, припаркованный на улице Омской. Автомобиль стоимостью 30 тысяч рублей долгое время не использовался.

В дежурную часть полиции обратился 40-летний омич, рассказавший, что неизвестные похитили его автомобиль ВАЗ 21122 стоимостью 30 тыс. руб. Машина была припаркована на улице Омской и долгое время не эксплуатировалась.

Сотрудники уголовного розыска опросили жителей ближайших домов и узнали, что ВАЗ увезли двое мужчин с помощью эвакуатора. Оказалось, что похитители несколько раз пытались сдать машину в центры авторазбора, но её нигде не принимали. В итоге авто оставили на улице 5-й Кордной.

Заказчиками эвакуатора оказались рецидивисты 20 и 26 лет. Они рассказали, что похищенную машину продали за 3 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Автомобиль вернули законному владельцу.

Теги  •  #автомобиль #кража #эвакуатор

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