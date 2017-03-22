Мэрия Омска купит 59 новых квартир для переселенцев из аварийного жилья
Общество  •  22 марта 2017, 10:59, последнее обновление 22 марта 2017, 11:33  •  печать

Мэрия Омска купит 59 новых квартир для переселенцев из аварийного жилья

Автор:

Внесены изменения в бюджет Омска на 2017 год. 54 млн руб. решено направить на покупку жилья для переселенцев из аварийного жилья.

На сегодняшнем пленарном заседании Горсовета депутаты приняли в целом изменения в городской бюджет на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. Казна пополнилась на 55 млн рублей. Деньги пришли из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилья.

54 млн рублей предназначены для покупки 59 новых квартир для переселения из аварийного жилья, 400 тыс. рублей - на финансирование общественных работ, 80 тыс. рублей - семье, жильё которой пострадало от подтопления, - сказала директор департамента финансов и контроля администрации города Инна Парыгина.

48 млн рублей будут перечислены управлению дорожного хозяйства и благоустройства. Это позволит дорожникам вовремя приступить к текущему ремонту городских магистралей. Более 2 млн рублей закладывается на подготовку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту Юбилейного моста. От обсуждения статьи финансирования комитетов территориального общественного самоуправления депутаты по предложению мэрии пока отказались.

Теги  •  #аварийное жилье #Горсовет #Инна Парыгина

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи отправятся "поговорить с духами"  •  сегодня, 17:45
В модной омской рюмочной посетителей могли кормить салатом с кишечной палочкой  •  сегодня, 16:20  •   1
Омская школьница стала победительницей первенства России по боксу  •  сегодня, 15:47
В Омске Lexus врезался в столб на улице Перелёта  •  сегодня, 15:19  •   1
В Омске школьный дворник-педофил заключён под стражу  •  сегодня, 13:50  •   2
В Омске 20-летний охранник призывал к экстремизму в соцсетях  •  сегодня, 13:35  •   1
Еще новости
Иети шоу 240х400