Омская мэрия отсудила авторские права на "Любочку" и "Степаныча"
Общество  •  22 марта 2017, 16:12, последнее обновление 22 марта 2017, 16:19  •  печать

Омская мэрия отсудила авторские права на "Любочку" и "Степаныча"

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Сегодня Куйбышевский суд вынес решение по делу о городских скульптурах "Любочка" и "Степаныч". Мэрия Омска сумела отсудить авторские права.

Сегодня в Куйбышевском суде Омска завершилось разбирательство по иску администрации Омска к скульптору Сергею Норышеву, архитектору Игорю Вахитову и предпринимателю Роману Рудакову, сообщают "Коммерческие вести". Напомним, мэрия стала судиться с перечисленными персонами из-за авторских прав на скульптуры генерал-губернаторской жены Любы и сантехника Степаныча.

Судья Ирина Мосолова вынесла решение, согласно которому иск администрации города решено удовлетворить, признав её исключительное право на скульптуры. Также суд признал недействительными договоры об отчуждении прав на использование произведений от 11 января 2016 года, которые были заключены Романом Рудаковым с Сергеем Норышевым и Игорем Вахитовым.

Теги  •  #авторские права #Любочка #Степаныч

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