В Омске в Ленинском округе помойка преградила людям путь
Общество  •  23 марта 2017, 07:40, последнее обновление 23 марта 2017, 09:28  •  печать

В Омске в Ленинском округе помойка преградила людям путь

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Жители Чередовых улиц и переулков жалуются на невозможность попасть на остановку из-за свалки мусора.

В районе 2-го Чередового переулка и 3-й Чередовой улицы в Ленинском округе образовалась свалка. В социальных сетях местные жители жалуются на невозможность пройти к остановке общественного транспорта. По помойке бегают собаки и крысы. Здесь нашли последний приют несколько бездомных животных.

 

В комментариях омичи обращают внимание на то, что в образовании свалки виноваты сами местные жители, выбрасывающие мусор мимо бачка. Автору поста рекомендовали обратиться в администрацию округа.

Теги  •  #мусор #свалка

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Комментарии
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Виктор Монин  •  23 марта 2017, 09:18

Теперь после публикации материала в СМИ администрация округа узнает о проблеме и должна навести порядок.

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