В Омске в Ленинском округе помойка преградила людям путь

Жители Чередовых улиц и переулков жалуются на невозможность попасть на остановку из-за свалки мусора.

В районе 2-го Чередового переулка и 3-й Чередовой улицы в Ленинском округе образовалась свалка. В социальных сетях местные жители жалуются на невозможность пройти к остановке общественного транспорта. По помойке бегают собаки и крысы. Здесь нашли последний приют несколько бездомных животных.

В комментариях омичи обращают внимание на то, что в образовании свалки виноваты сами местные жители, выбрасывающие мусор мимо бачка. Автору поста рекомендовали обратиться в администрацию округа.