"Крышевавшего" омских сутенёров ветерана УМВД отправили в колонию

В 2012 году оперуполномоченный по особо важным делам отделения по борьбе с организованными преступными группами Дмитрий Плюснин организовал преступную группу, в которую вовлёк безработного Константина Снаговского. Целью группировки стало покровительство сутенёров. Дмитрий Плюснин, в должностные обязанности которого входило выявление и пресечение преступлений в сфере занятия проституцией, обязался закрыть глаза на деятельность отдельных сутенёров за еженедельное получение 75 % их выручки. На Константина Снаговского была возложена роль контролёра и посредника, который должен был следить за их доходами и впоследствии передавать вознаграждение Плюснину.

- За указанное покровительство в период с 2012 по 2015 год члены организованной группы получили в качестве взяток около 2,5 млн руб., - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Интересно, что большая часть до самого Дмитрия Плюснина так и не дошла. Его бывший сослуживец, ветеран УМВД Григорий Яковенко, узнал о тёмных делах своего коллеги и решил на этом поживиться. Для этого он встретился с одним из сутенёров и убедил его передавать ему деньги, якобы предназначенные для Плюснина. За два года он получил почти 1,5 млн руб., которые присвоил себе.

Вскрыть все эти факты удалось благодаря ОСБ "Сибирь" ГУСБ МВД России и службой собственной безопасности УМВД. После возбуждения уголовного Дмитрий Плюснин был уволен из органов внутренних дел.

На суде оба бывших полицейских были признаны виновными в совершении преступлений и получили наказание, в виде реального лишения свободы. Согласно приговору, Дмитрию Плюснину предстоит провести в колонии строгого режима девять лет и заплатить штраф в размере 600 тыс. руб. Григорию Яковенко суд определил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб.

Что касается Константина Снаговского, то он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, суд уже назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб., а также постановил конфисковать у него все полученные преступным путём деньги.