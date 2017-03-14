Прокуроры начали проверку по факту обрушения кровли дома в Омской области
Общество  •  14 марта 2017, 12:57, последнее обновление 14 марта 2017, 13:03  •  печать

Прокуроры начали проверку по факту обрушения кровли дома в Омской области

Автор: Артем Кримин

Чиновникам Колосовского района предстоит объяснить сотрудникам надзорных органов, почему с крыши дома, где рухнула крыша, не счистили снег. 

ЧП произошло в селе Колосовка на минувших выходных. Под давлением снега и льда рухнула крыша многоквартирного жилого дома. К счастью, никто из жильцов в результате обрушения не пострадал. Тем не менее, сотрудники надзорных органов организовали по данному факту проверку с целью установить лиц, ответственных за произошедшее.

- В настоящее время прокуратура Колосовского района Омской области организовала проверку исполнения жилищного законодательства органами местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Отметим, что на место происшествия лично выезжал глава государственной жилищной инспекции Омской области Сергей Плисов. Он сообщил, что произошедшее - упущение чиновников Колосовского муниципального района.

Теги  •  #Колосовский район #крыша #обрушение #прокуратура

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