Прокуроры лишили 46 омичей водительских прав

Только с начала 2017 года в ходе проверок прокуратура обнаружила 46 омичей с водительскими правами, страдающих наркоманией и опасными заболеваниями. Согласно законодательству, эти диагнозы являются противопоказанием к управлению автомобилем.

В досудебном порядке прокуратура Омской области добилась лишения прав граждан, представляющих опасность для дорожного движения. Также благодаря действиям прокуроров был ограничен доступ к 12 сайтам, на которых можно было купить поддельные водительские права без прохождения соответствующего обучения.