Прокуроры лишили 46 омичей водительских прав
Общество  •  21 марта 2017, 11:48  •  печать

Прокуроры лишили 46 омичей водительских прав

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В Омской области прокуратура лишила водительских прав граждан, имеющих медицинские противопоказания для управления автомобилем.

Только с начала 2017 года в ходе проверок прокуратура обнаружила 46 омичей с водительскими правами, страдающих наркоманией и опасными заболеваниями. Согласно законодательству, эти диагнозы являются противопоказанием к управлению автомобилем.

В досудебном порядке прокуратура Омской области добилась лишения прав граждан, представляющих опасность для дорожного движения. Также благодаря действиям прокуроров был ограничен доступ к 12 сайтам, на которых можно было купить поддельные водительские права без прохождения соответствующего обучения.

Теги  •  #лишение водительских прав #наркомания #проверка #прокуратура

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Комментарии
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Александр Божежар  •  21 марта 2017, 12:03

Безусловно надо, но не с того конца начали - как на счёт сынков и дочерей известных личностей и прочих, которые себя уже показали как водители.

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