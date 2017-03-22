Омская прокуратура возражает против выделения КТОСам 44 млн рублей

Депутаты Горсовета не смогли на сегодняшнем заседании рассмотреть поправки в городской бюджет, предусматривающие дополнительное финансирование КТОСов. Против содержания общественников за счёт муниципалитета возражает прокуратура.

На прошедшем заседании Омского городского совета народные избранники должны были рассмотреть поправки в городской бюджет, согласно которым увеличивалось финансирование на содержание комитетов территориального общественного самоуправления - более чем на 44 млн руб. Деньги должны пойти на предоставление отдельным категориям членов органов ТОС и их структурных единиц компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Но в прокуратуре посчитали, что выделение денег из казны на эти нужды право, а не обязанность муниципалитета.

- На территории города остаётся нерешённым значительное число вопросов местного значения, требующих первостепенного решения. Так, по-прежнему в Омске одними из основных проблем остаются недофинансирование мероприятий по расселению аварийных домов, капитальному ремонту жилого фонда, обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях, освещению улиц, ремонту дорог местного значения, - пояснили в прокуратуре Омской области.

Соответственно, для повышения содержания общественников нет никаких оснований. Прокурором города в представительный орган был направлен акт прокурорского реагирования, он должен быть рассмотрен депутатами. Мэрия пока отозвала эти поправки к бюджету.