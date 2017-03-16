Депутаты Горсовета поскандалили с мэрией из-за финансирования КТОСов
Экономика  •  16 марта 2017, 17:28  •  печать

Депутаты Горсовета поскандалили с мэрией из-за финансирования КТОСов

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Обсуждение поправок в бюджет Омска чуть было не закончилось срывом заседания.

На сегодняшнем заседании финансового комитета Городского совета рассматривались поправки в бюджет Омска на текущий год. Возмущение депутатов вызвало увеличение на 44 млн руб. расходов на комитеты территориального общественного самоуправления. В декабре, при утверждении бюджета на трёхлетний срок, эта цифра была намного меньше. Как передаёт телеканал "Продвижение", депутаты едва не сорвали заседание, однако проект решения всё-таки приняли. Как объяснили чиновники, сумма на КТОСы действительно была небольшой, но закладывали её всего на полгода.

Ранее прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства в части финансирования КТОСов. По данным ведомства, 80 % выделяемых средств тратилось на зарплату и поощрение активистов.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #бюджет #Горсовет #КТОС #мэрия

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