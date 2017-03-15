На содержание омских КТОСов бюджетных денег хватит лишь до середины года

Представители территориального общественного самоуправления опасаются, что в их рядах начнётся сокращение. Денег в бюджете на содержание КТОСов хватит до середины 2017 года.

После недавнего скандала с выявленными фактами нарушения бюджетного законодательства в Омске активизировались комитеты территориального общественного самоуправления (КТОСы). Напомним, в 2016 году на создание условий для развития ТОС из городского бюджета было выделено 87 млн руб. Как установили омские прокуроры, часть этих средств истрачена на поощрение сотрудников и руководителей КТОСов.

Как сообщила сегодня на круглом столе, посвящённом перспективам развития общественного самоуправления, директор департамента общественных отношений и социальной политики администрации города Радмила Мартынова, утверждённого депутатами Горсовета финансирования на обеспечение деятельности комитетов на 2017 год хватит только до середины года. Соответственно, возникнет необходимость сокращения председателей и специалистов КТОСов, численность которых насчитывает 170 человек. Поэтому от эффективности их работы в текущем году зависит дальнейшее финансирование программы. В частности, необходимо успешно исполнить проекты по благоустройству городских микрорайонов. На их реализацию Омск получит из разных источников, в том числе из федеральной казны, порядка 400 млн руб.

Заметим, что на 2017 год в бюджете города на создание условий для развития территориального общественного самоуправления заложено 88,9 млн руб., на предоставление отдельным категориям членов органов ТОС и их структурных единиц компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - 20 млн руб., на организационную поддержку деятельности органов ТОС - 1,1 млн руб. Финансирование в размере 66,1 млн руб. предусмотрено и для некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления.