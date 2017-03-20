В Омской области установились тёплые дни и холодные ночи

В Омской области в ближайшие несколько суток установится довольно прохладная температура. Ночная температура воздуха будет в пределах - от 13 до 17 градусов мороза. Днём столбик термометра поднимется до -1...-6, местами до +5. Как пояснили специалисты Обь-Иртышского УГМС, погоду в регионе сейчас определяет обширный антициклон с высоким атмосферным давлением.

- Ожидается малооблачная погода без осадков с постепенным повышением температуры воздуха к концу месяца. Ночью морозно, днём до оттепели, - говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.

С четверга, 23 марта, и до конца недели дневная температура составит +1…+6°, ночная - в пределах от -6…-11° до 0...-5°. Изменение погоды стоит ожидать в понедельник, 27 марта. Прогнозируется повышение ночной температуры до 0 градусов, а также возможны существенные осадки в виде дождя.