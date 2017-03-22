В Седельниковском районе чиновники отказались готовиться к паводку

Системы водоотведения канавы и трубы в Седельниковском сельском поселении на всех улицах завалены снегом, льдом, грунтом и мусором. Чиновники не провели никаких работ, чтобы устранить угрозу подтопления. В результате ситуацией пришлось заняться прокурорам.

- В поселении возникла опасность затопления ряда домовладений, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Канава на улице Тимирязева завалена грунтом, образовавшимся в результате ремонта МКП "Седельниковское ПОКХ" водопровода, пропускная способность воды на указанном участке отсутствует, что неизбежно повлечёт затопление соседних улиц и домовладений.

Зафиксировав нарушения, прокуроры направили представления в администрацию поселения и руководителю МКП. Пока чиновники не нашли время, чтобы их рассмотреть.

По прогнозам регионального ГУ МЧС паводок должен начаться в ближайшие дни. Нынешнее половодье может оказаться на 40 % обильнее прошлогоднего, поскольку воды накопилось в два раза больше нормы.