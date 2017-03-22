Почётным гражданам Омска пересчитали размер выплат на их похороны

На сегодняшнем пленарном заседании горсовета депутаты приняли в целом решение "О внесении изменений в положение "О звании "Почётный гражданин города Омска" и порядке его присвоения". Теперь выплаты почётным гражданам и компенсации будут фиксированными и не станут зависеть от минимального размера оплаты труда. Положение привели в соответствие с бюджетным законодательством.

На погребение почётного гражданина из бюджета будет выделяться до 200 тыс. руб. Однако сумма может быть увеличена при документальном подтверждении расходов.

- Мы пошли на это, потому что и муниципальная похоронная организация, и частная может пойти на навязывание услуг на полную сумму, - сказал первый вице-спикер Горсовета Василий Мамонтов.

Кроме того, изменения коснулись и пожизненной ежемесячной выплаты, которая теперь также стала фиксированной - 37 500 руб.

Сегодня же внесли изменения в решение Омского городского совета "Об организации похоронного дела в городе Омске". Теперь администрация города получила дополнительные функции по проведению публичной инвентаризации кладбищ и право выдавать паспорт места захоронения с указанием размера земельного участка и координат его местонахождения.