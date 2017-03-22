Омичи смогут благоустраивать дворы без разрешения

На сегодняшнем пленарном заседании Омского горсовета депутаты приняли изменения в решение от 25.07.2007 № 45 "О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска". Теперь собственники земельного участка под многоквартирным домом освобождены от получения ордера на выполнение работ по благоустройству. Не потребуется и получения лишних бумаг для устройства пешеходных дорожек, площадок для отдыха, выгула собак и мусоросборных контейнеров. Омичи смогут привлекать к благоустроительным работам инвесторов.

Кроме того, в течение трёх суток после обнаружения контролирующими органами должны удаляться ледяные образования на карнизах, крышах и водосточных трубах. А сносить зелёные насаждения во дворах можно будет по решению двух третей собственников квартир.