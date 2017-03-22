Омичи смогут благоустраивать дворы без разрешения
Общество  •  22 марта 2017, 11:18, последнее обновление 22 марта 2017, 11:28  •  печать

Омичи смогут благоустраивать дворы без разрешения

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Омский городской совет внёс изменения в правила благоустройства.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского горсовета депутаты приняли изменения в решение от 25.07.2007 № 45 "О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска". Теперь собственники земельного участка под многоквартирным домом освобождены от получения ордера на выполнение работ по благоустройству. Не потребуется и получения лишних бумаг для устройства пешеходных дорожек, площадок для отдыха, выгула собак и мусоросборных контейнеров. Омичи смогут привлекать к благоустроительным работам инвесторов.

Кроме того, в течение трёх суток после обнаружения контролирующими органами должны удаляться ледяные образования на карнизах, крышах и водосточных трубах. А сносить зелёные насаждения во дворах можно будет по решению двух третей собственников квартир.

Теги  •  #благоустройство #жилые дома #многоквартирный дом #Омский Горсовет

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Комментарии
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Александр Божежар  •  22 марта 2017, 12:29

Во многом конечно упростили задачу, но как быть в решении конфликтных ситуаций, не будут же собственники по каждым изменениям делать собрания.

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