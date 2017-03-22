Омская мэрия нашла и ликвидировала более 500 свалок

С начала текущего года на территории города убрали 530 свалок. В администрации Омска пояснили, что чаще всего они образуются на территории частного сектора, поскольку домовладельцы не очищают придомовые территории.

С начала 2017 года с территории города убрали 530 несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов. По информации пресс-службы мэрии Омска, некоторые из них возникают на бесхозных землях, но большая часть образуется рядом с жилыми домами. Особенно это актуально для частного сектора.

На сегодняшний день на территории Омска в секторе индивидуальной жилой застройки насчитывается 42 900 индивидуальных домовладений. Из них только 38 460 домов заключили договоры на сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов, при этом регулярная оплата поступает по 92 % договоров. Именно отсутствие договоров, несоблюдение санитарных норм является основной причиной возникновения стихийных свалок мусора, - пояснил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Омска Юрий Бибик.

В департаменте городского хозяйства пояснили, что несанкционированные свалки находят во время рейдов, после чего на физических или юридических лиц, ответственных за содержание территории, составляют административные протоколы.

Отметим, что в 2016 году с территории Омска вывезли 243,3 тыс. кубометров твёрдых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированного размещения - 66,1 тыс. кубометров. Это составило 27,6 % от общего объёма. Кроме того, только по судебным искам ликвидировали 174 свалки, которые вмещали в себя 22,5 тыс. кубометров мусора.