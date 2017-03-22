В Омске у завода Баранова под снегом обнаружили свалку

Жители Омска вынуждены задыхаться не только от выбросов в воздух этилмеркаптана (добавляется в бытовой газ), но и от запаха мусора, разлагающегося вдоль тротуаров. Так, на свалку, обнаруженную под снегом, жалуются пешеходы в районе остановки общественного транспорта "ПО им. Баранова" на улице Богдана Хмельницкого. В сети опубликован видеоролик, автор которого возмущается тем, в какой грязи приходится жить людям.
В комментариях омичи обращают внимание, что проблемы с чистотой в городе наблюдаются практически повсеместно. В частности в парке имени 30-летия ВЛКСМ отдыхающие жалуются на большое количество собачьих фекалий.
Уровень культуры у некоторых наших людей оставляет желать лучшего. И как это исправить, неизвестно.
К сожалению в нашей стране это уже стало нормой. Многие считают, что снег скроет все, но приходит весна и мы видим ужасную картину под ногами.