В Омске у завода Баранова под снегом обнаружили свалку

Жители Омска вынуждены задыхаться не только от выбросов в воздух этилмеркаптана (добавляется в бытовой газ), но и от запаха мусора, разлагающегося вдоль тротуаров. Так, на свалку, обнаруженную под снегом, жалуются пешеходы в районе остановки общественного транспорта "ПО им. Баранова" на улице Богдана Хмельницкого. В сети опубликован видеоролик, автор которого возмущается тем, в какой грязи приходится жить людям.

В комментариях омичи обращают внимание, что проблемы с чистотой в городе наблюдаются практически повсеместно. В частности в парке имени 30-летия ВЛКСМ отдыхающие жалуются на большое количество собачьих фекалий.