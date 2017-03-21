Две авиакомпании получили допуск на полёты из Омска в Пекин
Общество  •  21 марта 2017, 14:42, последнее обновление 21 марта 2017, 14:56  •  печать

Две авиакомпании получили допуск на полёты из Омска в Пекин

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Росавиация выдала допуски "Уральским авиалиниям" и "ИрАэро" на осуществление регулярных полётов по рейсу Омск - Пекин. Другой перевозчик - компания "Норд Стар" будет возить омичей в Ганновер.

Приказом Росавиации три авиакомпании допущены к осуществлению международных регулярных перевозок по двум направлениям. "ИрАэро" и "Уральские авиалинии" получили допуск на перевозку омичей по рейсу Омск - Пекин. Полёты будут производиться из омского аэропорта один раз в неделю.

В Ганновер жители региона полетят с авиакомпанией "НордСтар". Рейсы запланированы два раза в неделю. В конце прошлого года, напомним, у этого перевозчика был отозван допуск на осуществление полётов из Омска в Нижнюю Саксонию.

Теги  •  #авиаперевозки #омский аэропорт #Пекин

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