Две авиакомпании получили допуск на полёты из Омска в Пекин

Росавиация выдала допуски "Уральским авиалиниям" и "ИрАэро" на осуществление регулярных полётов по рейсу Омск - Пекин. Другой перевозчик - компания "Норд Стар" будет возить омичей в Ганновер.

Приказом Росавиации три авиакомпании допущены к осуществлению международных регулярных перевозок по двум направлениям. "ИрАэро" и "Уральские авиалинии" получили допуск на перевозку омичей по рейсу Омск - Пекин. Полёты будут производиться из омского аэропорта один раз в неделю.

В Ганновер жители региона полетят с авиакомпанией "НордСтар". Рейсы запланированы два раза в неделю. В конце прошлого года, напомним, у этого перевозчика был отозван допуск на осуществление полётов из Омска в Нижнюю Саксонию.