Две авиакомпании получили допуск на полёты из Омска в Пекин

Приказом Росавиации три авиакомпании допущены к осуществлению международных регулярных перевозок по двум направлениям. "ИрАэро" и "Уральские авиалинии" получили допуск на перевозку омичей по рейсу Омск - Пекин. Полёты будут производиться из омского аэропорта один раз в неделю.
В Ганновер жители региона полетят с авиакомпанией "НордСтар". Рейсы запланированы два раза в неделю. В конце прошлого года, напомним, у этого перевозчика был отозван допуск на осуществление полётов из Омска в Нижнюю Саксонию.