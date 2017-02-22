Из Омска могут вновь начать летать самолёты в Ганновер

Прямой рейс из столицы Прииртышья в Ганновер планирует запустить компания "НордСтар". Ранее у этого перевозчика допуск на полёты в Нижнюю Саксонию был отозван.

Росавиация в ближайшее время начнёт рассматривать заявки перевозчиков на получение допуска к выполнению международных воздушных перевозок. В их числе авиакомпания "НордСтар", изъявившая желания вновь возить омичей прямым рейсом в Ганновер. Планируется, что полёты будут осуществляться два раза в неделю. В конце прошлого года, напомним, у перевозчика был отозван допуск на осуществление полётов из Омска в Нижнюю Саксонию.

Кроме того, компании "Уральские авиалинии" и "ИрАэро" изъявили желание открыть рейсы в Пекин. В настоящий момент "Северный ветер" осуществляет полёты в столицу Китая. Еженедельные рейсы сокращены до пяти в неделю.