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Из Омска могут вновь начать летать самолёты в Ганновер
Экономика  •  22 февраля 2017, 13:44, последнее обновление 22 февраля 2017, 13:46  •  печать

Из Омска могут вновь начать летать самолёты в Ганновер

Автор: Виктория Стрельникова

Прямой рейс из столицы Прииртышья в Ганновер планирует запустить компания "НордСтар". Ранее у этого перевозчика допуск на полёты в Нижнюю Саксонию был отозван.

Росавиация в ближайшее время начнёт рассматривать заявки перевозчиков на получение допуска к выполнению международных воздушных перевозок. В их числе авиакомпания "НордСтар", изъявившая желания вновь возить омичей прямым рейсом в Ганновер. Планируется, что полёты будут осуществляться два раза в неделю. В конце прошлого года, напомним, у перевозчика был отозван допуск на осуществление полётов из Омска в Нижнюю Саксонию.

Кроме того, компании "Уральские авиалинии" и "ИрАэро" изъявили желание открыть рейсы в Пекин. В настоящий момент "Северный ветер" осуществляет полёты в столицу Китая. Еженедельные рейсы сокращены до пяти в неделю.

Теги  •  #авиаперевозки #Ганновер #Росавиация #самолет

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