В Омске прикрыли игорный бизнес, прятавшийся за температурными колебаниями

Сегодня, 21 марта, пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что решение Ленинского районного суда, признавшего деятельность ООО "ИнтерМагнит", ООО "Эффектум" и ООО "Базилевс Финанс" противоречащей закону, вступило в силу. Этим компаниям отныне запрещено заключать опционные договоры через систему TradeBox, поскольку было установлено, что такая деятельность является азартной.

- Мы установили, что ряд организаций на территории Омска организовали с использованием программного обеспечения деятельность по заключению опционных договоров, - рассказал помощник прокурора Омска Сергей Тимошенко. - Что это такое? В законодательстве есть такое понятие, как опционный договор - это договор, по которому другой стороне за комиссионное вознаграждение передаются денежные средства в случае изменения базисного актива. Таким активом в нашем случае являлось колебание температуры воздуха. То есть, физическое лицо, посещая заведение и участвуя в деятельности на этих терминалах, за определённую плату получало возможность заключать такие опционные договоры. И в зависимости от того, как меняется температура воздуха, либо получало, либо теряло денежные средства. Но на практике, как мы выяснили, эти данные ничем не были подтверждены. То есть физические лица думали, что играют на игровых автоматах. Никто не осознавал, что это деятельность на внебиржевом рынке.

На аппараты, утверждают в прокуратуре, была установлена специальная операционная система, которая позволяла омичам играть в азартные игры. Сами автоматы фактически не являлись игровыми, поскольку в них отсутствовал генератор случайных чисел, а вся работа осуществлялась через интернет. В суде ответчики как раз настаивали на том, что устройства нельзя называть игровыми. Прокуроры это, кстати, и не оспаривали, однако уверяли, что организованная деятельность была прикрытием для проведения азартных игр.

- Аппараты содержали интерфейс, который был один в один как в старых игровых автоматах: игры в виде вращения различных символов, цифр, значков и так далее, - утверждает Сергей Тимошенко. - По нашему мнению, деятельность организаций по заключению опционных договоров была лишь формальной, а на самом деле это были азартные игры. Это осознавали и люди, посещающие заведения. И специалисты не увидели с финансовой точки зрения признаков деятельности по заключению опционных договоров.

Омская прокуратура уже давно занимается противодействием незаконной игорной деятельности, но с таким применением системы TradeBox столкнулась впервые. Раньше организаторы азартных игр прятались за лотереями. Это была одна из первых форм, в которую облачилась игорная деятельность в Омске. Впоследствии коммерсанты перешли на систему "Зенит", которая основывалась на обработке векселей. Тем не менее омским правоохранительным органам удаётся пресекать такую деятельность, в какую бы форму она не трансформировалась.