Прокуроры назвали предприятия, загрязняющие воздух в Омске

В областной прокуратуре подвели итоги работы в сфере охраны воздуха и водных объектов в 2016 году.

Сотрудники прокуратуры Омской области в ходе проверок установили несколько десятков предприятий, которые вопреки закону не разработали проекты санитарно-защитных зон и не контролировали в полном объёме количество выбросов в атмосферу. В их числе ООО "ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон", ООО "Калачинский молзавод" и ООО "Крутинский рыбзавод". По искам прокуратуры работа в этом направлении началась, а виновные в нарушении норм работники были привлечены к административной ответственности.

- Прокуроры требовали от предприятий внесения коррективов в работу экологически вредного оборудования, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - К примеру, ПАО "Омскшина" осуществлялись выбросы бензапирена с превышением нормативов в 45 раз. В результате принятых прокуратурой мер нарушения устранены, предприятием произведён перерасчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Обнаружили прокуроры нарушения и на предприятиях, осуществляющих отвод сточных вод. Из-за превышения лимитов концентрации загрязняющих веществ к ответственности были привлечены работники ОАО "ОмскВодоканал" и ОАО "Омсктрансмаш".

Даже в деятельности контролирующих органов, которые должны следить за тем, чтобы предприятия исполняли законодательство, прокуроры обнаружили нарушения. Так, сотрудники региональных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, министерства природных ресурсов и экологии несвоевременно проводили проверочные мероприятия, а по выявляемым правонарушениям принимались неэффективные меры.