В Омске на обновлённой улице Ленина людей засыпало снегом

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как пешеходов на обновлённой улице Ленина накрывает упавшим с крыши снегом. Пострадавшими оказалась группа молодых людей, которые, отряхнувшись, зашли в здание. Произошедшее было снято камерой наружного видеонаблюдения.

В комментариях к ролику отмечают, что при падении снега с крыши никто из прохожих не пострадал. Омичи удивляются, что такое произошло на главной "имперской" улице города. Пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что вместе со снегом мог упасть лёд. Тогда бы произошедшее могло закончиться трагедией.