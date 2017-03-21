В Омске на обновлённой улице Ленина людей засыпало снегом

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как пешеходов на обновлённой улице Ленина накрывает упавшим с крыши снегом. Пострадавшими оказалась группа молодых людей, которые, отряхнувшись, зашли в здание. Произошедшее было снято камерой наружного видеонаблюдения.
В комментариях к ролику отмечают, что при падении снега с крыши никто из прохожих не пострадал. Омичи удивляются, что такое произошло на главной "имперской" улице города. Пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что вместе со снегом мог упасть лёд. Тогда бы произошедшее могло закончиться трагедией.
Думаю, после такого ролика власти должны обратить внимание на проблему и навести порядок.
Таких ситуаций вообще не должно быть. Плачевно, что заставить людей как следует работать могут только подобные ролики.
Ничего себе, снежок упал! Реально люди могли пострадать, а если бы лед и убить могло.
Это повезло, что никто не пострадал. Все могло закончиться весьма плачевно.