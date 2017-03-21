В Омске на обновлённой улице Ленина людей засыпало снегом
Общество  •  21 марта 2017, 06:46, последнее обновление 21 марта 2017, 09:59  •  печать

В Омске на обновлённой улице Ленина людей засыпало снегом

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Прохожие едва не погибли, прогуливаясь по центральной улице Омска.

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как пешеходов на обновлённой улице Ленина накрывает упавшим с крыши снегом. Пострадавшими оказалась группа молодых людей, которые, отряхнувшись, зашли в здание. Произошедшее было снято камерой наружного видеонаблюдения. 

В комментариях к ролику отмечают, что при падении снега с крыши никто из прохожих не пострадал. Омичи удивляются, что такое произошло на главной "имперской" улице города. Пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что вместе со снегом мог упасть лёд. Тогда бы произошедшее могло закончиться трагедией.

Теги  •  #видео #крыша #снег

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  21 марта 2017, 10:33

Думаю, после такого ролика власти должны обратить внимание на проблему и навести порядок.

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Маргарита Болтоносова  •  21 марта 2017, 13:05

Таких ситуаций вообще не должно быть. Плачевно, что заставить людей как следует работать могут только подобные ролики.

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Мирослав В-ов  •  21 марта 2017, 10:22

Ничего себе, снежок упал! Реально люди могли пострадать, а если бы лед и убить могло.

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Анна Мишина  •  21 марта 2017, 09:32

Это повезло, что никто не пострадал. Все могло закончиться весьма плачевно.

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