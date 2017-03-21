В Омске заменят опасный для жизни уличный тренажёр

В тренажёрном комплексе на набережной Тухачевского снаряд с трещинами будет заменён.

Администрация школы единоборств "Шторм", устанавливавшей уличный тренажёрный комплекс на набережной Тухачевского, сообщила о том, что снаряд с трещинами будет заменён. Компания "Фитнес Технологии" также проверит все тренажёры перед летним сезоном. В случае необходимости будет проведено техническое обслуживание.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", омичи обнаружили в комплексе на набережной Тухачевского треснувший тренажёр для жима лёжа. На снаряд наклеили предупреждение об опасности. В этот же день тренажёр проверили специалисты департамента по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации города.