В Омске заменят опасный для жизни уличный тренажёр
Общество  •  21 марта 2017, 06:23, последнее обновление 21 марта 2017, 13:32  •  печать

В Омске заменят опасный для жизни уличный тренажёр

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В тренажёрном комплексе на набережной Тухачевского снаряд с трещинами будет заменён.

Администрация школы единоборств "Шторм", устанавливавшей уличный тренажёрный комплекс на набережной Тухачевского, сообщила о том, что снаряд с трещинами будет заменён. Компания "Фитнес Технологии" также проверит все тренажёры перед летним сезоном. В случае необходимости будет проведено техническое обслуживание.

 

Как ранее сообщал "Омск Здесь", омичи обнаружили в комплексе на набережной Тухачевского треснувший тренажёр для жима лёжа. На снаряд наклеили предупреждение об опасности. В этот же день тренажёр проверили специалисты департамента по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации города.

Теги  •  #Александр Шлеменко #набережная Тухачевского #фото

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Комментарии
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Виктор Монин  •  21 марта 2017, 09:04

Хорошо, что быстро отреагировали на критику, а пока предупредили занимающихся, может не все заметят. И быстрее заменить нужно.

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