В Омске заменят опасный для жизни уличный тренажёр

Администрация школы единоборств "Шторм", устанавливавшей уличный тренажёрный комплекс на набережной Тухачевского, сообщила о том, что снаряд с трещинами будет заменён. Компания "Фитнес Технологии" также проверит все тренажёры перед летним сезоном. В случае необходимости будет проведено техническое обслуживание.
Как ранее сообщал "Омск Здесь", омичи обнаружили в комплексе на набережной Тухачевского треснувший тренажёр для жима лёжа. На снаряд наклеили предупреждение об опасности. В этот же день тренажёр проверили специалисты департамента по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации города.
Хорошо, что быстро отреагировали на критику, а пока предупредили занимающихся, может не все заметят. И быстрее заменить нужно.