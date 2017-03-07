В Омске разберутся с отменёнными маршрутами, где продолжают возить льготников
Общество  •   7 марта 2017, 15:47  •  печать

В Омске разберутся с отменёнными маршрутами, где продолжают возить льготников

Автор: Екатерина Криль

В городском департаменте транспорта рассказали, как коммерческим перевозчикам удаётся получать областные льготы за работу на маршрутах, отменённых два месяца назад.

В Омске продолжается борьба с предпринимателями, которые работают по отменённым с января нерегулируемым маршрутам. Так, на дорогах до сих пор остаются автобусы маршрута № 205 (от городка Нефтяников до строительного рынка "Южный"). Более того, перевозчик снизил на этом маршруте стоимость проезда до 20 рублей и продолжает принимать льготные карты.

Мы провели проверку. Оказалось, что он выдаёт чеки по терминалу с другого маршрута. Мы направили информацию в соответствующие органы для принятия мер. Это серьёзное нарушение законодательства, - прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции замдиректора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов. - Всему своё время. Может быть, пока наказание для некоторых перевозчиков не пришло, потому что протоколы оспариваются в судах. Но наказание придёт.

Отмена 27 дублирующих маршрутов стала первым этапом реформирования транспортной системы Омска. К концу года разработчики представят новую маршрутную сеть города, приоритет в которой будет отдан автобусам большой вместимости.

Теги  •  #департамент транспорта #Игорь Кожухов #маршрутка #общественный транспорт

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