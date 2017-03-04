Мэр Омска пообещал освободить город от незаконных маршруток

В программе "Наш Омск" мэр Омска Вячеслав Двораковский прокомментировал отмену маршруток малой вместимости. Напомним, с 1 марта автомобили, в которых менее 15 посадочных мест, не имеют права заниматься перевозкой пассажиров. Градоначальник пообещал разобраться с теми перевозчиками, кто отказался исполнять требование закона.
- Если кто-то считает, что может обойти этот закон, мы говорим, что его нужно выполнять. Всех, кто в тени занимается бизнесом, уберём и предоставим условия тем, кто работают по закону, - заявил Вячеслав Двораковский.
Добавим, что некоторые маршрутки, ставшие незаконными с 1 марта, по-прежнему продолжают возить омичей. Об этом свидетельствуют сообщения в социальных сетях. Сегодня, например, в паблике "Аварийный Омск" анонимный пользователь обратился к заместителю директора департамента транспорта администрации города Игорю Кожухову, который, по его словам, обещал убрать все микроавтобусы малой вместимости с маршрутов, но так этого и не сделал.
Другие пользователи, однако, не поддержали анонимного автора. По их мнению, уехать на работу или учёбу с 1 марта стало большой проблемой, поэтому горожанам не важно, какой транспорт открывает перед ними двери - законный или нет.
А получится это у него? Что то я сомневаюсь. С незаконными маршрутками где только не борются, а они возвращаются с завидной регулярностью.
Неважно на чем ездить? не важно, по закону вас возят или нет? Люди! Вы что, совсем с ума сошли? Ради чего вы поддерживаете преступников-нелегалов? ради одной минуты времени? Не слишком ли дешево вы себя продаете? Может уже надо хоть немного заиметь чувство собственного достоинства? Маршрутчики-воротилы на вас как на лохах наживаются, а вы и рады... Просто нет слов. Если продаваться за минуту времени, за 2 рубля и т.д., то о впс так и будет всю жизнь вытирать ноги как о половую тряпку всякие жулики, и вы это сами им позволяете. Одумайтесь, кто вы- люди или рабы-нищеброды в лапах беспринципных воров?
Поставь на маршрут автобусы с регулярным движением и ценой дешевле, чем у маршруток и ничего убирать не придется.
Что то убирая, сразу взамен следует вводить другое, закон не следует нарушать, но и людей оставлять без транспорта не хорошо