Мэр Омска пообещал освободить город от незаконных маршруток

Глава города Вячеслав Двораковский заявил, что все "Газели", которые продолжают возить омичей вопреки закону, в скором времени исчезнут.

В программе "Наш Омск" мэр Омска Вячеслав Двораковский прокомментировал отмену маршруток малой вместимости. Напомним, с 1 марта автомобили, в которых менее 15 посадочных мест, не имеют права заниматься перевозкой пассажиров. Градоначальник пообещал разобраться с теми перевозчиками, кто отказался исполнять требование закона.

- Если кто-то считает, что может обойти этот закон, мы говорим, что его нужно выполнять. Всех, кто в тени занимается бизнесом, уберём и предоставим условия тем, кто работают по закону, - заявил Вячеслав Двораковский.

Добавим, что некоторые маршрутки, ставшие незаконными с 1 марта, по-прежнему продолжают возить омичей. Об этом свидетельствуют сообщения в социальных сетях. Сегодня, например, в паблике "Аварийный Омск" анонимный пользователь обратился к заместителю директора департамента транспорта администрации города Игорю Кожухову, который, по его словам, обещал убрать все микроавтобусы малой вместимости с маршрутов, но так этого и не сделал.

Другие пользователи, однако, не поддержали анонимного автора. По их мнению, уехать на работу или учёбу с 1 марта стало большой проблемой, поэтому горожанам не важно, какой транспорт открывает перед ними двери - законный или нет.