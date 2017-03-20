Омичи могут остаться без традиционного салюта на День города 
Общество  •  20 марта 2017, 16:36, последнее обновление 20 марта 2017, 16:55  •  печать

Омичи могут остаться без традиционного салюта на День города 

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Сумма расходов на культурно-массовые мероприятия в этом году по сравнению с прошлым снизилась на три миллиона рублей, и омская мэрия ищет возможности "подсократиться".

Как сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента культуры Владимир Шалак, в этом году на проведение культурно-массовых мероприятий из городской казны выделено 26 млн. Все мероприятия, запланированные на начало года, пока идут согласно графику. Напомним, что в "юбилейном" 2016 году на эти цели было выделено 29 млн рублей, из которых 16,5 млн - это средства, затраченные на мероприятия к 300-летию Омска, которое, к слову, Счётная палата признала провальным.

Что касается программы празднования Дня города, то и в этом году также планируется "жить по средствам". Сохранится, по словам директора департамента культуры, и формат проекта "от окраин к центру", а доминантой праздника станет обновлённая Омская крепость, которую омичи смогут увидеть после реконструкции уже в июне.

Чтобы существенно снизить затраты на праздник, планируется сократить точки проведения салюта до одной.

- Я не знаю, как отнесутся руководители города, но мы предлагаем в одном месте сделать фейерверки и тем самым уменьшить сумму на него. Потому что сейчас стреляют по любому поводу, уже не знаешь, праздник это или не праздник, день рождения или юбилей. Весь город стреляет, и никого этим не удивишь, а для нас каждая копейка дорога. И я думаю, одного места для того, чтобы обозначить, что прошёл День города, хватит для фейерверков, - заявил Владимир Шалак. 

В противном случае, по словам Шалака, время салюта придётся сократить с 10 до трёх минут. По этим же соображениям не стоит в этом году омичам ожидать и выступления на Дне города приглашённых звёзд эстрады. На них, по словам Шалака, также денег нет: "Нет, нет и ещё раз нет. Денег нет, и я не лукавлю, говоря об этом. В 2012-м на Дне города, когда мы пригласили Лайму Вайкуле, я говорил о том, что не будем больше за исключением юбилея приглашать артистов. В прошлом году даже не мы привозили, а предприниматели по личной инициативе, потому что гонорары у артистов сегодня немаленькие".

Теги  •  #Владимир Шалак #День города #салют

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  20 марта 2017, 16:41

На счет салюта скорее верное решение, кто захочет, приедет и посмотрит к месту проведения. а вот на счет звезд, странно, в ресторанах они поют, а для города денег много требуют.

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