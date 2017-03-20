Обновлённую Омскую крепость горожане увидят в июне
Общество  •  20 марта 2017, 16:07, последнее обновление 20 марта 2017, 16:34  •  печать

Обновлённую Омскую крепость горожане увидят в июне

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Территория исторического комплекса будет облагорожена уже ко дню России 12 июня.

Директор департамента культуры омской мэрии Владимир Шалак прокомментировал заявление о том, что результаты проверки Счётной палаты могут сдвинуть сроки сдачи культурного комплекса. 

- Все заявления в СМИ лишены всякого основания, и никто бы не позволил фирме без лицензии вести работы на историческом объекте, - отметил Шалак. - 12 июня омичи смогут зайти в Омскую крепость и увидеть первые результаты работ.

Напомним, Счётная палата опубликовала доклад о проверке целевого использования бюджетных средств, выделенных региону на мероприятия по подготовке к 300-летию Омска, в том числе на реконструкцию зданий культурно-исторического комплекса "Омская крепость". Работа велась ООО СК "Омградострой", не имеющей допуска и лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. 

Оказалось, что необходимая лицензия у СК "Омградострой" все-таки имеется, однако в графе о дате её выдачи значится совсем другое число - 18 июня 2016 года. При этом контракт с подрядчиком на 529 млн руб. был заключен мэрией в начале марта 2016-го.

В настоящий момент, по словам Шалака, на 100 % готово три здания: административное здание с туристическим бюро, инженерная мастерская с интерактивным музеем и кинозалом и казарма 1823 года. Ещё два здания - цейхгауз и арсенал - будут сданы к 1 июня, а последнее - казарма 1833 года - будет готово ко дню города - 1 августа. Территория комплекса будет полностью облагорожена к 12 июня. Ресторан также находится на реконструкции и будет готов к концу лета.

Ометим также, что во время реконструкции Омской крепости подрядчик столкнулся с непредвиденными расходами, так как здания были в развалившемся состоянии. В итоге на реконструкцию пяти зданий средств хватает, а на шестое - здание казармы дисциплинарных рот 1833 года - необходимо ещё 23 млн рублей, которых у омской мэрии нет.

Теги  •  #Владимир Шалак #Омская крепость

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