В мэрии рассказали, как омичи проведут 9 Мая 
Общество  •  20 марта 2017, 16:20, последнее обновление 20 марта 2017, 16:27  •  печать

В мэрии рассказали, как омичи проведут 9 Мая 

Автор:

Парк Победы останется главной площадкой праздника Дня Победы в Омске, а Бессмертный полк может поменять маршрут.

В Омске уже начали готовить праздничную программу на 9 Мая. Мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Великой Победы и ветеранам, благодаря мужеству и отваге которых мы радуемся мирному небу над головой, начнутся уже с начала мая.

Как рассказал директор департамента культуры Владимир Шалак, в эти дни традиционно пройдут митинги, шествия, торжественное возложение цветов, концерты и встречи, грандиозный гала-концерт в центре города и праздничный салют в завершение торжеств. Запланированы уже ставшие традиционными акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".

Как и в прошлом году, центральной площадкой праздника станет парк имени 30-летия Победы - на территории мемориального комплекса развернётся общегородской проект, в котором будет задействовано более ста творческих коллективов. Стартом памятных мероприятий станет торжественное возложение цветов к Вечному огню в 10.00, после чего начнётся основная праздничная программа. 

- В этом году пройдут мероприятия не столь масштабные, как на 70-летие, но мы не снижаем темпов. У нас уже выстроена программа, идёт согласование с творческими коллективами города, - говорит Шалак.

Что касается инициативы сделать в этом году конечной точкой акции "Бессмертный полк" парк Победы, то вопрос пока остаётся открытым. Напомним, планируется, что колонна пойдёт от Соборной площади в парк Победы, и участники акции символично возложат цветы и венки к мемориалу Родина-мать. 

- Расстояние значительное, и чтобы преодолеть его, надо перекрывать Ленинградский мост. В акции принимают участие много ветеранов, и им будет сложно преодолеть его. Но мы же никого не заставляем идти всю дистанцию, - отметил Шалак. - Хотелось бы, чтобы они прошли по этому маршруту, но поддержат ли нас руководители города и области, неизвестно. Сейчас всё это находится пока на уровне предположений. Это всего лишь пока наши наработки, и мы подумаем, как лучше сделать.

Теги  •  #Бессмертный полк #Владимир Шалак #День Победы

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
С "Полипластика", сменившего омскую прописку на московскую, требуют заплатить 7,2 млн рублей налогов  •  сегодня, 17:16
В Омске 10-летний школьник упал с гаража и попал в реанимацию  •  сегодня, 15:33  •   2
Интерпол нашёл распространителя детской порнографии в Омске  •  сегодня, 15:21
ОНПЗ отверг подозрения в загрязнении воздуха  •  сегодня, 15:10  •   2
В главные тренеры омского "Авангарда" прочат Андрея Скабелку  •  сегодня, 14:41
Бывший главбух СНТ пойдёт под суд за присвоение 1 млн рублей  •  сегодня, 13:33  •   1
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Дача весна 240Х400