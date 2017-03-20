В мэрии рассказали, как омичи проведут 9 Мая 

В Омске уже начали готовить праздничную программу на 9 Мая. Мероприятия, посвящённые 72-й годовщине Великой Победы и ветеранам, благодаря мужеству и отваге которых мы радуемся мирному небу над головой, начнутся уже с начала мая.



Как рассказал директор департамента культуры Владимир Шалак, в эти дни традиционно пройдут митинги, шествия, торжественное возложение цветов, концерты и встречи, грандиозный гала-концерт в центре города и праздничный салют в завершение торжеств. Запланированы уже ставшие традиционными акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк".



Как и в прошлом году, центральной площадкой праздника станет парк имени 30-летия Победы - на территории мемориального комплекса развернётся общегородской проект, в котором будет задействовано более ста творческих коллективов. Стартом памятных мероприятий станет торжественное возложение цветов к Вечному огню в 10.00, после чего начнётся основная праздничная программа.



- В этом году пройдут мероприятия не столь масштабные, как на 70-летие, но мы не снижаем темпов. У нас уже выстроена программа, идёт согласование с творческими коллективами города, - говорит Шалак.



Что касается инициативы сделать в этом году конечной точкой акции "Бессмертный полк" парк Победы, то вопрос пока остаётся открытым. Напомним, планируется, что колонна пойдёт от Соборной площади в парк Победы, и участники акции символично возложат цветы и венки к мемориалу Родина-мать.



- Расстояние значительное, и чтобы преодолеть его, надо перекрывать Ленинградский мост. В акции принимают участие много ветеранов, и им будет сложно преодолеть его. Но мы же никого не заставляем идти всю дистанцию, - отметил Шалак. - Хотелось бы, чтобы они прошли по этому маршруту, но поддержат ли нас руководители города и области, неизвестно. Сейчас всё это находится пока на уровне предположений. Это всего лишь пока наши наработки, и мы подумаем, как лучше сделать.