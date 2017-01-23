Омская крепость станет центральной площадкой дня города - 2017

Сегодня, 23 января, в мэрии обсудили стратегию развития культуры и искусства в 2017 году. Как отметил директор департамента культуры администрации города Владимир Шалак, в прошлом году серия праздничных мероприятий, посвящённых 300-летнему юбилею города, сплотила омичей, а работа, проделанная мэрией, даёт чиновникам право честно смотреть в глаза омичам.

Мы выполнили всё то, что планировали в рамках подготовки к юбилею. Были утверждены все 108 пунктов мероприятий. Самое главное, что нам удалось сделать, - объединить в этот праздник жителей города Омска. Мы видели множество людей, особенно в финальной части проведения праздничных мероприятий. Это доминанта девятилетнего цикла мероприятий. Многое можно было ещё сделать, если бы было финансирование. Но, исходя из того, что было, нам удалось всё сделать, - отметил Шалак.

К проведению дня города в этом году, по словам Шалака, предстоит сделать не меньше, и главная задача, которую ставит перед собой администрации города, - ввести в эксплуатацию комплекс зданий в Омской крепости. Планируется, что это произойдёт летом этого года, а сам комплекс, по мнению чиновника, впишется в канву туристических направлений, которые развиваются в городе. Кроме того, Омская крепость станет доминантой в праздновании дня города в этом году.

- Два здания готовы на сто процентов, три ещё в работе. Полностью комплекс буден введён к лету, когда закончится комплекс благоустроительных работ. После чего мы разрежем ленточку и проведём театрализованные мероприятия, - резюмировал Владимир Шалак.