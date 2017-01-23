Омская крепость станет центральной площадкой дня города - 2017
Культура  •  23 января 2017, 16:10, последнее обновление 23 января 2017, 16:12  •  печать

Омская крепость станет центральной площадкой дня города - 2017

Автор: Дарья Молчанская

Отреставрированный исторический комплекс, который откроют летом этого года, станет центральной площадкой для празднования 301-го дня рождения Омска.

Сегодня, 23 января, в мэрии обсудили стратегию развития культуры и искусства в 2017 году. Как отметил директор департамента культуры администрации города Владимир Шалак, в прошлом году серия праздничных мероприятий, посвящённых 300-летнему юбилею города, сплотила омичей, а работа, проделанная мэрией, даёт чиновникам право честно смотреть в глаза омичам.

Мы выполнили всё то, что планировали в рамках подготовки к юбилею. Были утверждены все 108 пунктов мероприятий. Самое главное, что нам удалось сделать, - объединить в этот праздник жителей города Омска. Мы видели множество людей, особенно в финальной части проведения праздничных мероприятий. Это доминанта девятилетнего цикла мероприятий. Многое можно было ещё сделать, если бы было финансирование. Но, исходя из того, что было, нам удалось всё сделать, - отметил Шалак. 

К проведению дня города в этом году, по словам Шалака, предстоит сделать не меньше, и главная задача, которую ставит перед собой администрации города, - ввести в эксплуатацию комплекс зданий в Омской крепости. Планируется, что это произойдёт летом этого года, а сам комплекс, по мнению чиновника, впишется в канву туристических направлений, которые развиваются в городе. Кроме того, Омская крепость станет доминантой в праздновании дня города в этом году. 

- Два здания готовы на сто процентов, три ещё в работе. Полностью комплекс буден введён к лету, когда закончится комплекс благоустроительных работ. После чего мы разрежем ленточку и проведём театрализованные мероприятия, - резюмировал Владимир Шалак.

В Омске достроят театр "Галёрка", "Эрмитаж-Сибирь" и две больницы

Омскую крепость достроят к Новому году

r Теги  •  #Владимир Шалак #День города #департамент культуры #Омская крепость

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омское МЧС получило пожарную машину для тесных дворов  •  сегодня, 17:59
На развитии омских парков сэкономят  •  сегодня, 17:30
В Омске следователи изымают документы в фирме, где не платили зарплату  •  сегодня, 17:15
Снежный десант привёл в порядок дворовую хоккейную площадку  •  сегодня, 17:12
Управляющие компании самовольно отключают квартиры омичей от электричества  •  сегодня, 17:05
Дептранспорта: стоимость проезда снизили в основном маршрутчики-нелегалы  •  сегодня, 16:41  •   1
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон