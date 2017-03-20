Фильм телеканала "Продвижение" покажут в театре имени Вахтангова

Телевизионный фильм "Ковчег Римаса", созданный каналом "Продвижение", будет представлен в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Киновечер пройдёт в среду, 22 марта, в 19:30 часов на Новой сцене. "Ковчег Римаса" - второй фильм театральной трилогии "Театрон". Телевизионная премьера на ТК "Продвижение" состоялась 26 ноября 2016 года, в московском театре он будет показан впервые.

55-минутный фильм снят к 95-летнему юбилею Вахтанговского театра. Он рассказывает о последнем десятилетии театра и творчестве его художественного руководителя Римаса Туминаса, который в январе 2017 года отметил свое 65-летие. Работа над проектом продолжалась в течение года, съёмки проходили в Москве, Владикавказе и Омске.

- Создавать "Ковчег" было ответственно и непросто, потому что Вахтанговский театр - самый успешный, самый почитаемый и практически непререкаемый в творческом мире, - отметила автор фильма Елена Мамонтова. - В нём есть и праздник, и восхищение жизнью, и ирония, и доброта - всё то, что особенно ценил Евгений Багратионович. Именно так, без суеты и трюкачества, сегодня выстраивает художественную политику театра Римас Туминас. Его первое знакомство и творческое соприкосновение с вахтанговцами началось с постановки Шекспира, через десять лет Мастер говорит с нами языком Софокла. И всякий раз показывает человека, не разрушая духовной вертикали, делая его осмысленным и гармоничным. Чего бы это ни стоило, даже проходя путь сложной и разрушительной трагедии.

Также на киновечере в театре имени Евгения Вахтангова будет показан фильм "Эдип" в Эпидавре" о дебюте Туминаса в самом древнем театре мира в Греции, снятый творческим объединением "Артист".

Цикл "Театрон" телеканала "Продвижение" в мае 2016 года открыл проект "Музыка в камне", посвящённый театральной архитектуре 21 века, в частности Оперному театру в Гуанчжоу (Китай). Эта работа стала финалистом XV Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион". А завершил трилогию в декабре 2016 года фильм "Авиньон. Иной" о самом крупном театральном фестивале Европы в Авиньоне (Франция).

За время сотрудничества канала "Продвижение" с Государственным академическим театром имени Вахтангова было создано девять телевизионных историй: кроме фильма "Ковчег Римаса", в эфир вышли несколько выпусков программы "Персона Грата" с участием народных артистов Виктора Сухорукова, Евгения Князева, Людмилы Максаковой, Владимира Симонова.

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-регион 2016" в номинации "Телевизионный дизайн".